Назвал белых людей расистами. Почему российский дизайнер больше не работает с Канье Уэстом?

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Российский дизайнер Гоша Рубчинский прекратил работать с брендом американского рэпера Канье Уэста.

Фото: www.flickr.com by Peter Hutchins from DC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Репер Канье Уэст

Канье опубликовал серию твитов. Он заявил, что любит Гитлера, послал скончавшегося дизайнера Вирджила Абло и добавил, что все белые люди — расисты.

Рубчинский же сообщил, что прекратил работать с Уэстом еще в декабре 2024 года.

Гоша знаком лично с американским бизнесменом, Канье даже называл его другом и сам носил футболки с лого российского дизайнера, пишет KP. RU.

Уточнения

Йе (при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West, англ. Ye; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, долларовый миллиардер и дизайнер.



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