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Советы метеозависимым — как облегчить страдания и сохранить контроль над самочувствием

4:11
Общество

Метеозависимость — распространенная проблема, от которой страдает большое количество людей. По случаю повышения атмосферного давления в одном из самых крупных городов России, специалисты подготовили советы, которые помогут облегчить влияние погоды на ваше здоровье.

Небо с тучами
Фото: pixnio.com by Marius Iordache, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Небо с тучами

7 февраля в Санкт-Петербурге был зафиксирован рекордно высокий уровень атмосферного давления для февраля. Это событие вызвало беспокойство не только у метеорологов, но и у жителей города, чувствительных к изменениям погоды.

Специалисты рекомендуют ряд мер, которые помогут легче перенести неблагоприятные условия.

Резкие изменения атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, суставов, а также при нарушениях обмена веществ. Особенно тяжело переносят такие погодные условия гипертоники — у них может учащаться пульс, появляться шум в ушах, слабость и тревожность. Кроме того, у метеозависимых людей нередко возникают головные боли, обостряются хронические заболевания дыхательных путей и усиливаются боли в суставах.

Полностью устранить метеочувствительность невозможно, но её проявления можно значительно снизить, следуя нескольким рекомендациям:

  • Снижение нагрузки на организм. В такие дни важно избегать стрессов и чрезмерной физической активности. Специалисты советуют отказаться от сложных и энергозатратных дел, а при занятиях спортом заменить силовые тренировки на более щадящие, например, плавание.
  • Для адаптации организма к погодным условиям рекомендуется спать не менее 9 часов. Оптимально ложиться спать раньше обычного, а просыпаться постепенно, не вставая резко с постели. Перед сном полезно пить травяной чай с ромашкой и мятой, а утром — делать лёгкую зарядку, избегая резких движений.
  • Правильный питьевой режим. По мнению специалистов Российского национального исследовательского медицинского университета, людям с пониженным давлением следует ежедневно выпивать не менее 2 литров жидкости. Гипертоникам, наоборот, рекомендуется ограничить потребление воды до 1,5 литров, чтобы не перегружать сердце. Наиболее подходящие напитки — негазированная вода, зелёный чай и разбавленные фруктовые соки.
    Сбалансированное питание. Важно избегать тяжёлой пищи, предпочитая небольшие порции и продукты, богатые калием, такие как картофель в мундире, сухофрукты и зелень. Необходимо сократить употребление алкоголя и никотина, поскольку они усугубляют влияние погодных факторов.
  • Избегание резких температурных перепадов. Рекомендуется избегать как чрезмерной жары, так и переохлаждения, так как резкие температурные колебания могут усилить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
  • Прислушивание к организму. Если возникает головокружение, слабость или учащённое сердцебиение, необходимо сократить физическую активность и по возможности отдохнуть в горизонтальном положении. При ухудшении состояния стоит обратиться за медицинской помощью.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, пик давления был ожидаем в ночь на 8 февраля, после чего показатели начнут постепенно снижаться. Он предполагал, что давление может достичь 1056 гектопаскалей (792 мм рт. ст.), что является экстремальным значением для северной столицы. По данным УГМС, на 18:15 того же дня оно составило 790,7 мм рт. ст.

Специалисты рекомендуют жителям города быть внимательнее к своему здоровью в ближайшие дни и следовать рекомендациям для минимизации негативного влияния погодных условий.

Уточнения

Метеозависимость — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям. Проявляется в виде головных болей, мигрени, тошноты, слабости и иных болезненных ощущений.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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