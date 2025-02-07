Советы метеозависимым — как облегчить страдания и сохранить контроль над самочувствием

Метеозависимость — распространенная проблема, от которой страдает большое количество людей. По случаю повышения атмосферного давления в одном из самых крупных городов России, специалисты подготовили советы, которые помогут облегчить влияние погоды на ваше здоровье.
7 февраля в Санкт-Петербурге был зафиксирован рекордно высокий уровень атмосферного давления для февраля. Это событие вызвало беспокойство не только у метеорологов, но и у жителей города, чувствительных к изменениям погоды.
Специалисты рекомендуют ряд мер, которые помогут легче перенести неблагоприятные условия.
Резкие изменения атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, суставов, а также при нарушениях обмена веществ. Особенно тяжело переносят такие погодные условия гипертоники — у них может учащаться пульс, появляться шум в ушах, слабость и тревожность. Кроме того, у метеозависимых людей нередко возникают головные боли, обостряются хронические заболевания дыхательных путей и усиливаются боли в суставах.
Полностью устранить метеочувствительность невозможно, но её проявления можно значительно снизить, следуя нескольким рекомендациям:
По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, пик давления был ожидаем в ночь на 8 февраля, после чего показатели начнут постепенно снижаться. Он предполагал, что давление может достичь 1056 гектопаскалей (792 мм рт. ст.), что является экстремальным значением для северной столицы. По данным УГМС, на 18:15 того же дня оно составило 790,7 мм рт. ст.
Специалисты рекомендуют жителям города быть внимательнее к своему здоровью в ближайшие дни и следовать рекомендациям для минимизации негативного влияния погодных условий.
Метеозависимость — симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма человека на изменения погоды и окружающей среды, обусловленной имеющимися в организме заболеваниями, вызывающими нарушение адаптации организма к таким изменениям. Проявляется в виде головных болей, мигрени, тошноты, слабости и иных болезненных ощущений.
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