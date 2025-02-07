Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый Lexus GX уже в России. Сколько стоит и какие есть скидки?
В МВД назвали шесть самых популярных мошеннических схем января
Дождь, ветер, слякоть и ни одного такси: какие районы Петербурга превратились в транспортные ловушки
Российские ученые создали реактор для производства биотоплива
За что теперь придётся платить страховым, а не водителям? Новый законопроект вызвал споры
На Солнце произошли четыре сильные вспышки класса М
Президент утвердил сделку: реструктуризация активов в "Газавтоматика диспетчерские системы"
Российские военные сорвали атаку ВСУ в Курской области. Что происходит на фронте?
Пяти- и десятирублёвые банкноты вместо монет: что нового?

Стали известны самые востребованные профессии на рынке труда

1:07
Общество

Руководитель подразделения платформы онлайн-рекрутинга hh. ru Сибирь Екатерина Дегтярева рассказала, какой персонал сейчас в дефиците на рынке труда. Оказалось, что больше всего компании нуждаются в линейном персонале. Об этом пишет издание ТАСС.

удаленная работа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
удаленная работа

Линейными сотрудниками обычно называются курьеры, рабочие складов и производств, продавцы, строители, менеджеры, повара, уборщики и т. д. Речь идет о персонале, который выполняет базовые функции и чаще всего не принимает самостоятельных решений.

Дегтярева указала, что сейчас рынок труда испытывает острую нехватку в квалифицированном линейном персонале. Примечательно, что в текущем году не только деньги становятся мотивацией для людей. Кандидаты выбирают компании, оценивая отношения на рабочем месте, поведение начальства и возможности для карьерного роста.

Отмечается, что средняя зарплата линейного персонала в России составляет 115 тысяч рублей.

Уточнения

Подбор персонала (рекрутмент; англ. recruitment) — специализированная деятельность, функция HR, направленная на поиск и подбор кандидатов на вакантные позиции в организации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Авто
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО Аудио 
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение
Еда и рецепты
Жирность масла: 82,5 % – не золотой стандарт, а распространённое заблуждение Аудио 
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Домашние животные
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Не повторяйте этой ошибки: что делать, если машина стоит без движения месяцами
Двигатель без поршней, но с потрясающим КПД — будущее автомобилей уже здесь
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом Дмитрий Плотников Почём США через USAID купили псевдодемократию на Украине? Юрий Бочаров Востоковед Лунев рассказал, почему обостряется конфликт по катастрофе самолёта Azerbaijan Airlines Любовь Степушова
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии
Последние материалы
На вкус и цвет. Автомобильные жидкости под микроскопом
Российские ученые создали реактор для производства биотоплива
За что теперь придётся платить страховым, а не водителям? Новый законопроект вызвал споры
На Солнце произошли четыре сильные вспышки класса М
Президент утвердил сделку: реструктуризация активов в "Газавтоматика диспетчерские системы"
Российские военные сорвали атаку ВСУ в Курской области. Что происходит на фронте?
Пяти- и десятирублёвые банкноты вместо монет: что нового?
ИИ нашёл кратер, который доказал, что Марс не такой, как мы думали
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль
Спрос на жилье в Москве: вторичка обгоняет новостройки в начале 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.