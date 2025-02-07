Стали известны самые востребованные профессии на рынке труда

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Руководитель подразделения платформы онлайн-рекрутинга hh. ru Сибирь Екатерина Дегтярева рассказала, какой персонал сейчас в дефиците на рынке труда. Оказалось, что больше всего компании нуждаются в линейном персонале. Об этом пишет издание ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain удаленная работа

Линейными сотрудниками обычно называются курьеры, рабочие складов и производств, продавцы, строители, менеджеры, повара, уборщики и т. д. Речь идет о персонале, который выполняет базовые функции и чаще всего не принимает самостоятельных решений.

Дегтярева указала, что сейчас рынок труда испытывает острую нехватку в квалифицированном линейном персонале. Примечательно, что в текущем году не только деньги становятся мотивацией для людей. Кандидаты выбирают компании, оценивая отношения на рабочем месте, поведение начальства и возможности для карьерного роста.

Отмечается, что средняя зарплата линейного персонала в России составляет 115 тысяч рублей.

Уточнения

Подбор персонала (рекрутмент; англ. recruitment) — специализированная деятельность, функция HR, направленная на поиск и подбор кандидатов на вакантные позиции в организации.



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