Метеоролог рассказала, когда в Россию придет весна

Этой зимой Центральная Россия переживает необычно теплые дни, и февраль не нарушает эту тенденцию. Главный метеоролог московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась своими прогнозами о том, когда стоит ожидать приход весны.

Фото: flickr.com by Johan Neven, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сад весной

Хотя погода в целом приятная, весенние температуры пока еще не чувствуются. Уют ощущается меньше от степени тепла, а больше от солнечного света. На предстоящие выходные прогнозируется солнечная погода, и даже с легким морозцем многие смогут ощутить весеннее дыхание. Когда солнце светит, воздух нагревается гораздо быстрее, и даже температура в один градус выше нуля воспринимается по-другому, рассказала специалист.

По мнению Поздняковой, весна в нашей стране может наступить раньше, чем обычно. Таким образом, в скором времени нас ожидают более стабильные пейзажи, хотя и с небольшим количеством снега, однако весна, по всей вероятности, появится раньше привычного срока, сообщает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

Метеороло́гия — научно-прикладная область знания о строении и свойствах земной атмосферы и совершающихся в ней физико-химических процессах. В процессе развития метеорологии из неё выделился ряд самостоятельных научных дисциплин: физика атмосферы, климатология, синоптическая метеорология и прочие.



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