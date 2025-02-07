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Минздрав разработал проект по трудоустройству выпускников медвузов

1:12
Общество

Выпускникам медицинских вузов и колледжей будет предложено проходить обязательную практику в учреждениях системы обязательного медицинского страхования, согласно проекту закона, разработанного Министерством здравоохранения.

Человек читает книгу
Фото: unsplash.com by João Silas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек читает книгу

Минздрав Российской Федерации инициировал изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", которые направлены на улучшение подготовки квалифицированных кадров для здравоохранения и эффективность их профессиональной подготовки, передает РИА Новости.

Согласно новым требованиям, студенты как высших, так и средних медицинских учебных заведений, получающие образование за счет государственного бюджета, будут обязаны работать в медицинских учреждениях не менее трех лет после окончания учебы. В то же время, те, кто учился по программе целевого обучения, смогут продолжить свое образование в ординатуре только при наличии нового договора с тем же нанимателем.

Если выпускники откажутся выполнять свои обязательства по отработке, им будет грозить штраф, равный двойной стоимости затрат на их обучение, понесенных государственными структурами или заказчиком целевого обучения.

 

Уточнения

Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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