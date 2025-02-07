Нижегородцы намерены перейти на четырёхдневку ради повышения рождаемости

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Жители Нижнего Новгорода поддержали идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю. Об этом пишет издание newsnn. ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на работе

Ранее в Госдуме был поднят вопрос о влиянии занятости населения на демографию. Было предложено перенять опыт Японии, где ради повышения рождаемости граждан перевели на четырёхдневку.

Источник провёл исследование в своем региональном Telegram-канале, поинтересовавшись у аудитории, как они смотрят на данную инициативу. 42% опрошенных одобряют идею, 24% — поддержали с условием, что от них не будет требоваться повышать рождаемость своими силами. Всего в опросе участвовало 766 человек.

Примечательно, что только 25% респондентов убеждены в несостоятельности инициативы депутатов. Они считают, что только из-за сокращённой рабочей недели у россиян не повысится желание рожать детей.

Эксперты считают, что четырёхдневка благотворно скажется на качестве работы, поскольку у граждан будет больше возможностей соблюдать баланс между личной жизнью и работой. У многих появится дополнительное время на себя и близких.

Уточнения

Демогра́фия (др.-греч. δῆμος — народ, др.-греч. γράφω — пишу) — наука о закономерностях численного развития населения. Её предмет изучения — закономерности воспроизводства населения, его распределение, динамику этих процессов, а также взаимосвязь изменений численности человеческой популяции с другими явлениями в социуме.



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