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В Удмуртии дошкольникам показали спектакль про Колобка, который хочет в армию

1:08
Общество

В Удмуртии в детском саду поставили кукольный спектакль под названием "Колобок идет в армию". Это мероприятие было организовано для того, чтобы познакомить детей с армейскими темами в рамках военно-патриотического воспитания.

книги
Фото: Wikipedia by Inayaysad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
книги

В ходе действия, как рассказано в описании, Колобок встречает различных зверей и делится с ними своей мечтой стать военнослужащим. Затем наш герой оказывается в детском саду, где дети рассказывают ему о своих желаниях служить в армии, но лишь тогда, когда подрастут.

После теплого общения с ребятами Колобок решает вернуться к своим бабушке и дедушке и подождать тот момент, когда сможет осуществить свою заветную мечту. В заключение мероприятия малыши исполнили песенку о солдатах, передает URA. RU.

Согласно словам сотрудников детского сада, основная цель спектакля заключалась в ознакомлении дошкольников с армейскими темами в контексте военно-патриотического воспитания. Работники заведения отметили значимость этого аспекта для всестороннего развития детей.

Уточнения

Колобо́к — персонаж одноимённых восточнославянских народных сказок, изображаемый в виде пшеничного хлеба шарообразной формы и одновременно — головы, который сбежал от испёкших его бабушки и дедушки, от разных зверей (зайца, волка и медведя), но был съеден лисой.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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