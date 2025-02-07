В Удмуртии дошкольникам показали спектакль про Колобка, который хочет в армию

В Удмуртии в детском саду поставили кукольный спектакль под названием "Колобок идет в армию". Это мероприятие было организовано для того, чтобы познакомить детей с армейскими темами в рамках военно-патриотического воспитания.
В ходе действия, как рассказано в описании, Колобок встречает различных зверей и делится с ними своей мечтой стать военнослужащим. Затем наш герой оказывается в детском саду, где дети рассказывают ему о своих желаниях служить в армии, но лишь тогда, когда подрастут.
После теплого общения с ребятами Колобок решает вернуться к своим бабушке и дедушке и подождать тот момент, когда сможет осуществить свою заветную мечту. В заключение мероприятия малыши исполнили песенку о солдатах, передает URA. RU.
Согласно словам сотрудников детского сада, основная цель спектакля заключалась в ознакомлении дошкольников с армейскими темами в контексте военно-патриотического воспитания. Работники заведения отметили значимость этого аспекта для всестороннего развития детей.
Колобо́к — персонаж одноимённых восточнославянских народных сказок, изображаемый в виде пшеничного хлеба шарообразной формы и одновременно — головы, который сбежал от испёкших его бабушки и дедушки, от разных зверей (зайца, волка и медведя), но был съеден лисой.
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