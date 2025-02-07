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Сокращённая рабочая неделя уже работает в России: в Госдуме рассказали подробности

1:07
Общество

В Госдуме рассказали, что сокращённая рабочая неделя точечно уже успешно применяется в России. Депутат Светлана Бессараб выразила надежду, что новый законопроект поддержат для всей страны. Об этом пишет издание RT.

Сидячая работа
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сидячая работа

Речь идет о сокращении рабочей недели до 36 часов, что позволит гражданам больше внимания уделять личной жизни и развитию. Парламентарий рассказала, что в России есть успешные примеры применения подобного графика. Женщины, которые заняты трудом в сельской местности, работают по 36 часов в неделю. По мнению Бессараб, эта практика вполне работоспособна.

Она предлагает начать с эксперимента, чтобы проверить, для каких отраслей переход на 36-часовую неделю будет безболезненным. Отмечается, что заработная плата должна сохраняться.

Парламентарий отметила, что данная инициатива возможна только в условиях завершения СВО, поскольку многие предприятия работают сейчас в усиленном режиме.

Уточнения

Четырёхдневная рабочая неделя (четырёхдневка) — это соглашение, при котором на рабочем месте или в школе её сотрудники/учащиеся работают/посещают школу в течение четырёх дней в неделю, вместо привычных пяти.

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