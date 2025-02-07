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В России нашли способ взять под контроль самокатчиков

1:01
Общество

Заместитель председателя Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин сообщил, что в России могут ввести государственную регистрацию самокатов. Об этом пишет издание ТАСС.

Речь идет не только о самокатах, но и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), которые могут угрожать безопасности дорожного движения и пешеходов.

Новая инициатива направлена на усиление контроля за самокатчиками с целью повысить безопасность населения. В настоящее время идет активная разработка законопроекта.

Напомним, участники дорожного движения, передвигающиеся на СИМ, не раз становились виновниками ДТП. Преимущественно столкновения происходили на пешеходных зонах и влекли за собой травмы.

Ранее стало известно, что владельцы СИМ будут привлекаться к административной ответственности за хранение своих аппаратов в ненадлежащих местах. Речь идет о подъездах.

Уточнения

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) — российский официальный термин, означающий электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса и другие аналогичные транспортные средства.
 

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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