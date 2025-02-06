Мошенники обворуют вас через бесплатный Wi-Fi!

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Полиция предупреждает: в общественных местах, особенно там, где есть бесплатный Wi-Fi, орудуют мошенники. Они создают поддельные Wi-Fi сети, которые выглядят как настоящие. Например, в аэропорту "Шереметьево" нашли сеть SVO_Free, созданную злоумышленниками.

Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Человек, использующий Telegram

Общественный Wi-Fi часто требует авторизации по номеру телефона на который приходят SMS c регистрационными ссылками. Мошенники изловчились создавать поддельные Wi-Fi. Они пользуются тем, что посетители часто, не задумываясь, заполняют регистрационные формы и кликают на ссылки из SMS сообщений, желая сохранить собственный мобильный трафик.

Как правило хакерские ссылки ведут к Telegram-ботам, авторизация в которых дает доступ к личному tg-аккаунту и персональным данным.

Уже обнаружены мошеннические Wi-Fi, SVO_Free, сети в аэропорту "Шереметьево". Пользователям важно помнить: следует подключаться только к официальным сетям, авторизуясь только по номеру телефона.

Ранее эксперты "Лаборатории Касперского" сообщали о другой схеме: мошенники предлагают "подарочную" подписку Telegram Premium. Ссылка ведет на фальшивый сайт, где у вас просят логин, пароль и код подтверждения от Telegram. Ни в коем случае не следует вводить эти данные!

Уточнения

Telegram (от др.-греч. τῆλε — далеко и γράμμα — запись) — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.



