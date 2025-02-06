Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике

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Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал всестороннее обновление учебных программ по математике и предметам естественно-научного цикла, чтобы они стали более доступными и увлекательными для школьников. Данное заявление прозвучало на заседании Совета по науке и образованию.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

"Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объём учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников", — сказал глава государства.

В реализации этой задачи примут участие Российская академия наук, Российская академия образования, а также ведущие научные и образовательные учреждения страны.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.



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