Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике

Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал всестороннее обновление учебных программ по математике и предметам естественно-научного цикла, чтобы они стали более доступными и увлекательными для школьников. Данное заявление прозвучало на заседании Совета по науке и образованию.
"Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объём учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников", — сказал глава государства.
В реализации этой задачи примут участие Российская академия наук, Российская академия образования, а также ведущие научные и образовательные учреждения страны.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.
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