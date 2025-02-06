Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гренландия тает быстрее, чем ожидалось — последствия будут разрушительными
Саудовская Аравия резко подняла цены на нефть для Европы и Азии
Колбаса на завтрак кажется безобидной, но врачи бьют тревогу — вот что она делает с организмом
Ближайшее будущее авто: сложность ремонта и зависимость от электроники
Загадки кошачьего поведения: что нужно знать владельцам
В Бразилии заявили о праве БРИКС искать замену доллару
Названы лучшие направления для путешествия на День Святого Валентина
Очередное локальное наступление ВСУ провалилось в Курской области
Правильный уход за участком: как предотвратить рост грибов

Владимир Путин поручил обновить школьные программы по математике

0:46
Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал всестороннее обновление учебных программ по математике и предметам естественно-научного цикла, чтобы они стали более доступными и увлекательными для школьников. Данное заявление прозвучало на заседании Совета по науке и образованию.

путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
путин

"Нужно комплексно обновить программы по математике и естественно-научным дисциплинам, сбалансировать объём учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьников", — сказал глава государства.

В реализации этой задачи примут участие Российская академия наук, Российская академия образования, а также ведущие научные и образовательные учреждения страны.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пу́тин (род. 7 октября 1952, Ленинград, СССР) — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации, председатель Государственного Совета Российской Федерации и Совета Безопасности Российской Федерации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике?
Недвижимость
Знаете ли вы, для чего нужна эта маленькая дырочка в холодильнике? Аудио 
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой
Домашние животные
Как кошка заранее узнаёт, что хозяин возвращается домой Аудио 
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Домашние животные
Спят на лету, едят в воздухе: птицы, которые не приземляются по 10 месяцев
Популярное
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю

Почему инспекторы ДПС спрашивают водителей о последнем употреблении алкоголя? Узнайте истинные причины этого вопроса и как правильно на него отвечать.

Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Три главные ошибки водителей при остановке по требованию ГАИ
Масло меняют неправильно в 80% случаев — вот что нужно делать, чтобы не угробить мотор
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Месяц рождения и продолжительность жизни: учёные пришли к интересному выводу
Белые кроссовки больше не в моде: эти цвета захватят весну 2025 года
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Последние материалы
Как избавиться от плесени в доме с помощью перекиси водорода
Коктейль мастерства и таланта: эксперт рассказал о нюансах работы бармена в России
Чехи всё чаще стали покупать жильё в Испании
Как спорт защищает от гипертонии: влияние регулярных тренировок на сосуды
Тусклые и ломкие волосы? Возможно, вы слишком редко моете голову
Цены на газ в Европы выросли до максимальных значений с октября 2023 года
Как сделать нежнейший сливочный соус — потребуется всего 5 минут
Научная революция: вода на Земле могла появиться совершенно другим способом
Муравьи исчезнут с вашей территории: избавляемся от насекомых без химии
Планируете кухню? Узнайте, как сделать её максимально удобной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.