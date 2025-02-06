Ограничения для мигрантов-нарушителей: новый реестр МВД

МВД России усиливает контроль за мигрантами, которые нарушают законы РФ

1:40 Your browser does not support the audio element. Общество

На официальном портале Министерства внутренних дел России (МВД) ввели специализированный ресурс, позволяющий проверять данные об иностранных гражданах, находящихся под контролем из-за правонарушений. Для использования сервиса необходимо вводить ФИО (полностью, с отчеством, если имеется) иностранца в кириллической или латинской раскладке, дату рождения, а также информацию удостоверяющего документа: серию и номер, а также дату его выдачи. Подробную инструкцию по заполнению полей можно найти непосредственно на сайте. По завершении ввода система предоставит результаты.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Система контроля за мигрантами, допустившими правонарушения, заработала с 5 февраля. Обновление информации происходит каждые четыре часа. Основными поводами для включения иностранных граждан в этот список являются истечение срока действия документов, таких как разрешение на временное проживание (включая учебные цели), вид на жительство (ВНЖ), патент, разрешение на работу и трудовой контракт, а также сокращение периода пребывания в стране. Кроме того, причиной может стать нелегальное пересечение границы России, а так-же вступление в силу обвинительного приговора суда.

Включение в данный список влечёт за собой существенные ограничения для мигрантов: они не смогут заключать или расторгать браки, оформлять детей в детские сады и учебные заведения, управлять транспортным средством и пользоваться рядом других социальных и административных услуг, необходимых для повседневной жизни.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации (сокращённо МВД России (официально), МВД РФ) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.