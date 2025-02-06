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Они выросли в цифре, но требуют офлайн-встреч — неожиданный тренд среди GenZ

2:02
Общество

Новое исследование показывает: поколение Z, вопреки стереотипам, стремится к личному, "живому" общению, несмотря на то, что с детства дружат с цифровыми технологиями. Молодые специалисты чувствуют себя изолированными из-за "удаленки" и хотят больше взаимодействовать с коллегами "вживую".

удаленная работа
Фото: freepik.com is licensed under public domain
удаленная работа

Около 91% опрошенных GenZ (поколение Z) заявили, что мечтают о балансе между онлайн- и офлайн-коммуникациями на работе и в жизни. Они считают личные встречи ценным инструментом для развития социальных навыков и построения профессиональных связей. По мнению большинства (89%) респондентов, отношения, завязавшиеся на реальных мероприятиях, укрепляют их собственную уверенность в себе. А их желание улучшить коммуникативные навыки частично объясняет, почему поколение Z так стремится посещать больше личных мероприятий, часто вынуждая компании активизировать корпоративную жизнь. 86% уверены, что посещение "живых" встреч важно для карьерного роста.

Кадровики часто критикуют поколение Z за отсутствие "мягких навыков", но молодые люди, учившиеся он-лайн или начавшие работать удаленно во время пандемии, просто не имели возможности их развивать. Только 40% представителей поколения Z из числа опрошенных, уверены в своих способностях заводить полезные знакомства. Более 80% считают, что компании уделяют слишком много внимания онлайн-коммуникациям в ущерб личным встречам.

Данные опроса полностью переворачивают нарратив о поколении Z. Вопреки ожиданиям (или страхам), ими не движет желание совершить цифровую революцию. В реальности молодые специалисты выступают за разумное сочетание цифровых и "живых" коммуникаций, стремясь к развитию межличностных навыков и полноценным профессиональным отношениям.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z, также известное как «зумеры») — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012). Соответствует Теории поколений, созданной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом. Большинство представителей поколения Z — дети более молодых людей или людей поколения X.
 

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Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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