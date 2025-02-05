Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Примусы и туалеты во дворах — Прибалтика и ее выход из энергокольца с РФ
Как поливать эустому и мелкосемянные культуры?
Можно ли обогнать трактор, если обгон запрещён? Разбираемся с нюансами
Крошечный дом будущего: доступный, автономный, удобный
ВОЗ продолжает терять своих членов. После США уходит и Аргентина
Минфин России сократит объём покупки золота и юаней
Что делать, если врач не хочет вас лечить: 4 проверенных способа заставить его изменить решение
Рыболовные суда используются для незаконной торговли тиграми
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки

Инициатива Хинштейна о строительстве поселков ИЖС получила одобрение президента

Президент поддержал идею создания поселков ИЖС для пострадавших в Курской области
0:44
Общество

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выступил с инициативой по организации жилых комплексов для граждан, лишившихся жилья в результате действий ВСУ, но предпочитающих селиться за пределами городской черты.

путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
путин

Идея, озвученная в ходе встречи с главой государства, создана в сотрудничестве с корпорацией ДОМ. РФ для возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По словам Хинштейна, текущие темпы строительства в регионе не покрывают растущий спрос на жилье, что делает проект особенно актуальным.

Президент России Владимир Путин, ознакомившись с предложением, выразил поддержку данной инициативе.

Уточнения

Акционерное общество «ДОМ.РФ» (АО «ДОМ.РФ») — финансовый институт развития в жилищной сфере России.
 

Алекса́ндр Евсе́евич Хинште́йн (род. 26 октября 1974, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с 5 декабря 2024 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву
Шоу-бизнес
Максим Галкин* показал лучезарную Аллу Пугачёву Аудио 
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной
Еда и рецепты
Жареная печень, которая тает во рту: простой рецепт с луком и сметаной Аудио 
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно
Садоводство, цветоводство
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
План Трампа по выселению палестинцев из Газы осуществим Любовь Степушова Исследование раскрывает неожиданный эффект креатина на психику Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
ГИБДД запретила самостоятельную замену запчастей — вот какие детали теперь под строгим контролем
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Последние материалы
Минфин России сократит объём покупки золота и юаней
Что делать, если врач не хочет вас лечить: 4 проверенных способа заставить его изменить решение
Рыболовные суда используются для незаконной торговли тиграми
Как удалить плёнку с печени быстро и аккуратно: простые лайфхаки
10 минут в день помогут забыть о лишнем весе: одно упражнение заменит полноценную тренировку
У рэпера Канье Уэста диагностировали психическое расстройство
Отдохнуть можно в любое время года: найдено идеальное зарубежное направление для россиян
Как избавиться от слизней и муравьёв?
AIST и Intel объединяют усилия для создания квантового компьютера будущего
Азиатские националисты обиделись на мультфильм Три богатыря: что стало причиной?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.