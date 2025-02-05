Инициатива Хинштейна о строительстве поселков ИЖС получила одобрение президента

Президент поддержал идею создания поселков ИЖС для пострадавших в Курской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выступил с инициативой по организации жилых комплексов для граждан, лишившихся жилья в результате действий ВСУ, но предпочитающих селиться за пределами городской черты.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

Идея, озвученная в ходе встречи с главой государства, создана в сотрудничестве с корпорацией ДОМ. РФ для возведения объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). По словам Хинштейна, текущие темпы строительства в регионе не покрывают растущий спрос на жилье, что делает проект особенно актуальным.

Президент России Владимир Путин, ознакомившись с предложением, выразил поддержку данной инициативе.

Уточнения

Акционерное общество «ДОМ.РФ» (АО «ДОМ.РФ») — финансовый институт развития в жилищной сфере России.





Алекса́ндр Евсе́евич Хинште́йн (род. 26 октября 1974, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области с 5 декабря 2024 года.



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