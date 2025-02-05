Весной в России возможен рост заболеваемости метапневмовирусом и гриппом

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Прогнозы по эпидемиологической ситуации, как правило, основываются на данных о заболеваемости респираторными инфекциями в странах Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила врач-терапевт сети медицинских учреждений Екатерина Мымрина.

Фото: commons.wikimedia.org by Root66, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Капсулы и таблетки

В 2024 году в Японии был зафиксирован заметный рост случаев заболевания гриппом, а в Китае — метапневмовирусной инфекцией. В связи с этим существует высокая вероятность увеличения заболеваемости этими инфекциями в России в зимний и весенний период 2025 года. Оба вируса не являются новыми или экзотическими.

Профилактика метапневмовирусной инфекции в основном заключается в общеукрепляющих мерах и минимизации контактов с больными, тогда как профилактика гриппа оказывается более эффективной благодаря регулярной вакцинации населения, сообщает издание "Вечерняя Москва".

Температура тела играет ключевую роль в оценке здоровья, указывая на реакцию организма на инфекцию или воспаление. Тем не менее, многие люди начинают сбивать температуру, даже когда в этом нет необходимости.

Уточнения

Метапневмовирус человека — вид РНК-содержащих вирусов из семейства Pneumoviridae порядка Mononegavirales. Вызывает ОРВИ у человека, преимущественно у детей. Кроме заболеваний верхних дыхательных путей, вызывает заболевания нижних дыхательных путей.





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