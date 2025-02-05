Девочки не понимали, что натворили: случай, который обернулся угрозой для города

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

Личности несовершеннолетних оперативно вычислили по городским камерам. На записи зафиксировано, как одна из девочек бросает снег в пламя. После звонка в службу 112 специалисты "Газпрома" около 20 минут не могли восстановить горение.

Фото: Телеграм-канал Главы города Березняки, Алексея Казаченко by Скриншот системы городского видео наблюдения города Березняки Инцидент в Березняках

После профилактической беседы с полицейскими девочки осознали свою ошибку и раскаялись в своих действиях, выразив сожаление о случившемся и признав, что не полностью осознавали последствия. Информация о дальнейших проверках в отношении нарушительниц, в том числе о возможности предъявления им обвинений, уточняется. Известно, что компетентными органами решается вопрос о правовой квалификации действий несовершеннолетних и возбуждении в отношении подростков уголовного дела по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

После инцидента глава города Алексей Казаченко обратился к общественности, подчеркнув важность воспитательной работы:

"Разговаривайте с детьми! Необходимо уделять внимание значимости памятных мест, рассказывать о подвигах предков, формировать уважительное отношение к истории страны".

Уточнения

Пе́рмский край (неофициально — Прика́мье) — субъект Российской Федерации, расположенный на востоке европейской части России. Входит в Приволжский федеральный округ и Уральский экономический район. Административный центр — город Пермь. Площадь 160 237 км². Население 2 495 266 чел. (2024). В состав края входит Коми-Пермяцкий округ.





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