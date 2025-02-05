В СК предложили поднять возрастной порог продажи алкоголя до 21 года

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выдвинул инициативу о запрете продажи алкоголя, включая пиво, лицам младше 21 года. Эта идея была озвучена на совещании расширенной коллегии ведомства.
По его мнению, чтобы предотвратить алкогольную зависимость среди молодежи, необходимо установить ограничения на продажу всех видов спиртных напитков, включая слабоалкогольные изделия и пиво, для граждан, не достигших 21-летнего возраста.
В данном случае речь идет не только о крепких алкогольных напитках, но и о слабоалкогольных коктейлях. Кроме того, Бастрыкин предложил уменьшить возраст, с которого можно привлекать к уголовной ответственности за распространение наркотиков, с 16 до 14 лет.
Председатель СК подчеркнул, что такая мера поможет остановить распространение наркотических веществ среди молодежи, передает ТАСС.
Алекса́ндр Ива́нович Бастры́кин (род. 27 августа 1953, Псков, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный деятель, юрист. Председатель Следственного комитета Российской Федерации с 15 января 2011 года.
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