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В СК предложили поднять возрастной порог продажи алкоголя до 21 года

1:00
Общество

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выдвинул инициативу о запрете продажи алкоголя, включая пиво, лицам младше 21 года. Эта идея была озвучена на совещании расширенной коллегии ведомства.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

По его мнению, чтобы предотвратить алкогольную зависимость среди молодежи, необходимо установить ограничения на продажу всех видов спиртных напитков, включая слабоалкогольные изделия и пиво, для граждан, не достигших 21-летнего возраста.

В данном случае речь идет не только о крепких алкогольных напитках, но и о слабоалкогольных коктейлях. Кроме того, Бастрыкин предложил уменьшить возраст, с которого можно привлекать к уголовной ответственности за распространение наркотиков, с 16 до 14 лет.

Председатель СК подчеркнул, что такая мера поможет остановить распространение наркотических веществ среди молодежи, передает ТАСС.

Уточнения

Алекса́ндр Ива́нович Бастры́кин (род. 27 августа 1953, Псков, РСФСР, СССР) — советский и российский государственный деятель, юрист. Председатель Следственного комитета Российской Федерации с 15 января 2011 года.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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