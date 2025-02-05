Бастрыкин требует запретить продажу спиртного до 21 года

0:58 Your browser does not support the audio element. Общество

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил прекратить продажу алкогольной продукции лицам младше 21 года. Он предлагает ввести запрет на любой алкоголь. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: Wikimedia Commons by Paul Joseph is licensed under Public domain пиво бокалы

Бастрыкин отметил важность предотвращения алкоголизации молодежи. Для этого необходимо принять меры.

Ранее этот вопрос уже поднимался депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым. В сентябре он сообщал, что соответствующий законопроект будет подготовлен.

По словам Хамзаева, данная мера является частью "мягкой, аккуратной антиалкогольной политики". В России стремятся снизить потребление спиртной продукции среди населения. Также важно уменьшить количество людей, которые могут покупать алкоголь в силу возраста. Депутат призвал наказывать нарушителей, привлекая их к административной ответственности.

Уточнения

Алкого́ль (от араб. الكحل‎, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).



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