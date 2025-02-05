Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил прекратить продажу алкогольной продукции лицам младше 21 года. Он предлагает ввести запрет на любой алкоголь. Об этом пишет РИА Новости.
Бастрыкин отметил важность предотвращения алкоголизации молодежи. Для этого необходимо принять меры.
Ранее этот вопрос уже поднимался депутатом Госдумы Султаном Хамзаевым. В сентябре он сообщал, что соответствующий законопроект будет подготовлен.
По словам Хамзаева, данная мера является частью "мягкой, аккуратной антиалкогольной политики". В России стремятся снизить потребление спиртной продукции среди населения. Также важно уменьшить количество людей, которые могут покупать алкоголь в силу возраста. Депутат призвал наказывать нарушителей, привлекая их к административной ответственности.
Алкого́ль (от араб. الكحل, эль-кюхль — «сурьма» через лат. alcohol, в средневековой латыни этим словом обозначали порошки, дистиллированную воду) — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.