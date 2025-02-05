Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальным образом карты

Центральный банк России выразил опасения по поводу новой мошеннической схемы, связанной с созданием виртуального изображения банковской карты.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ смартфон

Как сообщили в ЦБ, аферисты звонят гражданам, в том числе через мессенджеры, и информируют их о якобы имеющейся попытке хищения средств с их банковского счета. В целях "предотвращения кражи" мошенники настоятельно предлагают установить "приложение Центрального банка России".

Названия таких приложений могут варьироваться. На время установки этих программ пользователю запрещено использовать устройство. После завершения процесса установке злоумышленники просят жертву открыть приложение, поднести банковскую карту к телефону и ввести смс-код, полученный от банка, для "авторизации и защиты средств на счете".

На самом деле, программа, установленная на смартфон, является вредоносной. Она создает у мошенников виртуальное изображение банковской карты жертвы, передает РИА Новости.

Используя виртуальную карту, злоумышленники могут снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактные платежи, просто поднеся свой телефон. Центральный банк настоятельно рекомендует не загружать приложения или программы по просьбе незнакомых людей и не выполнять их требования. Кроме того, не следует передавать свои личные и финансовые данные посторонним, независимо от обстоятельств.

Уточнения

Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. Центральный банк является одной из форм денежных властей.



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