Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот антарктический лёд хранил тайну тысячелетий — что обнаружила международная экспедиция?
Устали от сухости на ногах? Вот что нужно делать зимой
Новосибирские полицейские могут пересесть на самокаты
Любовный треугольник в "Клюквенном щербете": кого выберет Нурсема?
Жена Буйнова возмутилась слухам об онкологии мужа
Литовский бизнес обходил санкции, поставляя грузовики в РФ и РБ
Калининград вошел в топ популярных туристических направлений февраля
Идеальный пресс за 8 минут: простая тренировка на каждый день
Этот способ запекания сохранит всю сочность мяса — попробуйте сами

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с виртуальным образом карты

Общество

Центральный банк России выразил опасения по поводу новой мошеннической схемы, связанной с созданием виртуального изображения банковской карты.

смартфон
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
смартфон

Как сообщили в ЦБ, аферисты звонят гражданам, в том числе через мессенджеры, и информируют их о якобы имеющейся попытке хищения средств с их банковского счета. В целях "предотвращения кражи" мошенники настоятельно предлагают установить "приложение Центрального банка России".

Названия таких приложений могут варьироваться. На время установки этих программ пользователю запрещено использовать устройство. После завершения процесса установке злоумышленники просят жертву открыть приложение, поднести банковскую карту к телефону и ввести смс-код, полученный от банка, для "авторизации и защиты средств на счете".

На самом деле, программа, установленная на смартфон, является вредоносной. Она создает у мошенников виртуальное изображение банковской карты жертвы, передает РИА Новости.

Используя виртуальную карту, злоумышленники могут снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактные платежи, просто поднеся свой телефон. Центральный банк настоятельно рекомендует не загружать приложения или программы по просьбе незнакомых людей и не выполнять их требования. Кроме того, не следует передавать свои личные и финансовые данные посторонним, независимо от обстоятельств.

Уточнения

Центра́льный банк (англ. central bank) — организация, отвечающая за денежно-кредитную политику и обеспечение работы платёжной системы, а также в ряде случаев за регулирование и надзор в финансовом секторе в национальной экономике или группе стран. Центральный банк является одной из форм денежных властей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Еда и рецепты
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных Аудио 
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно
Садоводство, цветоводство
Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно Аудио 
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится
Недвижимость
Удивительный способ очистки сковороды, который вам точно понравится Аудио 
Популярное
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной

Современные технологии позволяют избавиться от пигментных пятен без уколов. Узнайте, какие процедуры и средства помогают осветлить кожу и сделать её тон ровнее.

Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Водители неправильно пропускают пешеходов: разъясняем, как нужно
Когда последний раз пили? Почему ГИБДД задаёт этот вопрос каждому водителю
Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин Необычное сочетание артефактов в одном захоронении: что скрывает древняя культура Нижнего Дона Игорь Буккер За окном война? Ищите женщину Сергей Лебедев
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных
Самые мясистые помидоры: эти сорта разлетаются на рассаду
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Как сделать тушеную капусту так, чтобы все ели и просили рецепт
Последние материалы
Учёные обнаружили загадочные отверстия на дне Атлантического океана
Euroclear зафиксировала падение доходов от замороженных активов РФ.
Неожиданный поворот в «Гюльджемале»: почему Дева до последнего верила?
Верку Сердючку могут мобилизовать в ВСУ: его деятельность контролируют спецслужбы
Пышные булочки и мягкая пицца: главный секрет правильного раскатывания теста
В Кузбассе кассир украла более 36 миллионов рублей
Учёные предсказали увеличение уровня Мирового океана на 10 метров
Белоруссия пресекла канал поставки наркотиков из ЕС в Россию
Хотите идеальные ресницы? А вот и неожиданные последствия
Регина Тодоренко призналась в любви к Владу Топалову: "Я молюсь на него"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.