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Возвращение домой — МВД публикует черный список незаконных мигрантов

1:29
Общество

В Нижегородской области с 5 февраля вводится новый порядок депортации иностранных граждан, находящихся в регионе без законных оснований. Об пишет newsnn.ru, на основании сообщения представителей управления по вопросам миграции при Главном управлении МВД по области.

Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам
Фото: X / The White House by Пресс-слудба Белого дома США, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мигранты в США в наручниках и цепях следуют к военным самолетам

Начиная с завтрашнего дня, подобная система начнет действовать по всей России, включая Нижегородскую область. Она направлена на выявление и выдворение мигрантов, которые нарушают миграционное законодательство. Информация о таких лицах содержится в специальном реестре, который с завтрашнего дня станет доступен на официальном сайте МВД России. Таким образом, любой желающий сможет ознакомиться с данными из этого списка.

Кроме того, в отношении иностранцев, включенных в данный перечень, будут применяться определенные ограничения, уточнили в правоохранительных органах. Это касается, например, запрета на въезд в страну или другие меры, предусмотренные законодательством.

К слову, ранее издание NewsNN писало о случае, связанном с иностранным гражданином, который вступил в брак с жительницей Нижегородской области. Однако позже выяснилось, что у мужчины уже есть законная супруга в другой стране. Подробности этой истории и ее развязку можно найти в соответствующем материале на сайте издания.

Уточнения

Трудовой мигрант в понимании конвенции ООН — лицо (трудящийся), которое будет заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, гражданином которого он или она не является (мигрант).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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