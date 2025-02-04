Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий

Министерство обороны выдвинуло предложение о пересмотре категорий годности призывников с определенными заболеваниями, что отражено в документе на сайте проектов правовых актов.

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В этом документе указано, что военнообязанные с сифилисом (в его первичной, вторичной и скрытой форме при замедленной реакции на микрореакцию преципитации) будут относиться к категории Б-4.

Кроме того, ведомство планирует внести изменения в классификацию для граждан, страдающих от шизофрении с временными ухудшениями, гипертонии, а также посттравматических и послеоперационных нарушений структур черепа. Следует отметить, что изменения в основном касаются профессиональных военнослужащих по контракту, передает РИА Новости.

В декабре начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев сообщил, что более 300 тысяч контрактников прошли подготовку в этом году в рамках резервных полков, что способствует выполнению задач специальной военной операции.

Уточнения

Шизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.





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