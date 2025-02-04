Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава МВД Польши о влиянии мигрантов на рост преступности
Как мама-собака привела спасателей к своим щенкам в джунглях
Лолита в резкой форме высказалась в адрес Филиппа Киркорова: готов предать кого угодно
Стало известно, какое наказание может грозить Бьянке Цензори за скандальное поведение на Грэмми-2025
Николай Соболев пересадил волосы: во сколько блогеру обошлась операция
Опасный канцероген на побережье Анапы: такой экологической катастрофы ещё не было
На авторазборках полно краденых запчастей: как сделать свою машину неинтересной для воров
Нож в руках школьника: что известно о резонансном ЧП в Екатеринбурге
Такие драники готовили ещё наши бабушки – и вот почему они вкуснее обычных

Минобороны планирует изменить список болезней для медкомиссий

Общество

Министерство обороны выдвинуло предложение о пересмотре категорий годности призывников с определенными заболеваниями, что отражено в документе на сайте проектов правовых актов.

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

В этом документе указано, что военнообязанные с сифилисом (в его первичной, вторичной и скрытой форме при замедленной реакции на микрореакцию преципитации) будут относиться к категории Б-4.

Кроме того, ведомство планирует внести изменения в классификацию для граждан, страдающих от шизофрении с временными ухудшениями, гипертонии, а также посттравматических и послеоперационных нарушений структур черепа. Следует отметить, что изменения в основном касаются профессиональных военнослужащих по контракту, передает РИА Новости.

В декабре начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев сообщил, что более 300 тысяч контрактников прошли подготовку в этом году в рамках резервных полков, что способствует выполнению задач специальной военной операции.

 

Уточнения

Шизофрени́я — эндогенное полиморфное психическое расстройство (или группа психических расстройств) и психоз, характеризующийся распадом процессов мышления и эмоциональных реакций.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль
Авто
Штраф до 15 тысяч и эвакуация: за что могут временно изъять автомобиль Аудио 
Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод
Авто
Производители экономят, а водители исправляют: зачем ставят второй минусовой провод
Популярное
Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя

Врач и фитнес-тренер Евгений Ерастов дал рекомендации по безопасным тренировкам для людей старше 60 лет, подчеркнув важность ходьбы и умеренных нагрузок.

Тренировки после 60 лет: что можно, а что нельзя
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
Неожиданные штрафы с февраля: водители начнут платить за то, что раньше не считалось нарушением
5 предметов богатого интерьера, которые стоят копейки
Путешествовать в Абхазию станет проще: что изменится уже летом?
Россия усилится для переговоров с США и Китаем на фоне торговой войны между ними Любовь Степушова Трёхпалые мумии противоречат всем научным теориям: учёные в тупике Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Пигментные пятна уйдут навсегда: четыре способа сделать кожу идеальной
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Эта кошачья привычка — знак сильной привязанности
Последние материалы
Лукашенко пообещал разобраться с необоснованным выводом денег за рубеж
Стало известно, почему Ким Кардашьян не пришла на Грэмми-2025
Ученые обнаружили загадочную структуру на поверхности Марса
Вот для чего нужно небольшое отверстие на кусачках для ногтей: вы удивитесь
Невестка Ирины Понаровской прервала молчание после смерти мужа
Канье Уэст может лишиться 20 млн долларов из-за выходки Бьянки Цензори на Грэмми-2025
Синоптик объяснил, почему 2025 год может стать одним из самых жарких
Справляемся с упадком сил и возвращаем интерес к тренировкам
Беременная Ида Галич поделилась предположением по поводу пола ребёнка
Сушильная машина спасёт ваш день: 5 главных преимуществ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.