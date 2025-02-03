Как пережить кризис? 12 продуктов с вечным сроком годности

1:13 Your browser does not support the audio element. Общество Полезные советы

В любой непредвиденной ситуации важно иметь продукты, которые можно хранить годами. Лидером среди них является мёд — он никогда не портится, а при кристаллизации легко восстанавливает свою консистенцию.

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Белый рис при правильном хранении остаётся пригодным до 30 лет, а сушёные бобовые сохраняют питательные свойства десятилетиями.

Соль и сахар — незаменимые продукты, которые не портятся и помогают консервировать другие запасы.

Консервы — надёжный источник пищи, будь то овощи, мясо или рыба, они сохраняют вкус и питательность в течение многих лет. Вяленое мясо также долго хранится без холодильника и богато белком.

Овсянка, мука и уксус — универсальные продукты, подходящие для множества блюд. Растворимый кофе и чёрный шоколад не только хранятся годами, но и поднимают настроение в сложных условиях.

Кроме еды, важно запастись гигиеническими средствами: мылом, антисептиками и перекисью водорода. В кризисной ситуации такие мелочи становятся жизненно необходимыми, пишет журнал Receptar.

Уточнения

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).



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