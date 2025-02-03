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Можно ли выиграть миллион в лотерее? Эксперт оценил шансы любителей попытать удачу

1:12
Общество

У россиян очень мало шансов сорвать настоящий куш в лотереях, а большинство призовых ставок "мелкие". Основатель игорного бизнеса Дмитрий Слободкин рассказал MoneyTimes. Ru, как распределяется выигрыш в лотереях.

Лотерейные билеты
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лотерейные билеты

"Ситуация такая, что вероятность максимального выигрыша очень низкая. Для того, чтобы получить выигрыш — это один к каким-то квадриллионам. Поэтому вероятность есть, но она достаточно низкая", — уточнил эксперт.

По словам Слободкина, обычно тот, кто выигрывает небольшое деньги в лотерее, тратит их на покупку новых билетов в надежде выиграть больше.

"Конечно, больших выигрышей меньше, потом идут средние, потом мелкие. Мелких очень много. Он заманивают вас еще больше играть, потому что вы выиграли, и хочется еще поставить", — отметил Слободкин.

Он вспомнил известную шутку — "Можно ли выиграть в казино? Можно, если вы хозяин казино".

"В случае, если человек не может управлять своими действиями из-за азартных игр, то ему следует обратиться за квалифицированной психологической помощью", — добавил Слободкин.

Уточнения

Лотере́я — организованная азартная игра, при которой распределение призового фонда зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере́йном биле́те

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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