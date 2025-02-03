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Сильнейшая жара и изменение климата: чего ждать от погоды в 2025 году?

0:39
Общество

2025 год может стать одним из самых жарких на планете. Так считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара

Однако рекордно жарким этот год, по его мнению, не станет. По словам синоптика, ситуация прояснится к середине года.

Вильфанд также отметил, что в мире наблюдается природное явление Ла-Нинья. Оно связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. От этого зависят погодные условия почти на всей планете, но его действие станет нейтральным в апреле, пишет KP. RU.

Уточнения

Сино́птика (др.-греч. συνοπτικός «обозревание всего вместе» от συν- «вместе» + οπτικός «зрительный») — раздел метеорологии, наука, изучающая физические процессы в атмосфере Земли, определяющие будущее состояние погоды.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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