2025 год может стать одним из самых жарких на планете. Так считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Однако рекордно жарким этот год, по его мнению, не станет. По словам синоптика, ситуация прояснится к середине года.
Вильфанд также отметил, что в мире наблюдается природное явление Ла-Нинья. Оно связано со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. От этого зависят погодные условия почти на всей планете, но его действие станет нейтральным в апреле, пишет KP. RU.
Сино́птика (др.-греч. συνοπτικός «обозревание всего вместе» от συν- «вместе» + οπτικός «зрительный») — раздел метеорологии, наука, изучающая физические процессы в атмосфере Земли, определяющие будущее состояние погоды.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.