Синоптик рассказал, какой будет погода в первую неделю февраля

1:18 Your browser does not support the audio element. Общество

В период с 3 по 9 февраля в южной части Центрального федерального округа ожидаются снегопады, а температура воздуха слегка понизится. Тем не менее, ее значения останутся выше обычных для этого времени года, рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Засыпанный снегом автомобиль

По его информации, на протяжении всей недели будет наблюдаться заметный рост атмосферного давления. За период с понедельника по пятницу оно увеличится почти на 20 миллиметров ртутного столба, что является значительным показателем. В конце недели некоторые метеорологи предсказывают рекордные значения давления. В пятницу оно поднимется до уровней 765-770 миллиметров ртутного столба, что встречается довольно редко.

Шувалов отметил, что снегопады на этой неделе вызовет циклон, который движется с южной части европейской территории. Он затронет Ростовскую и Волгоградскую области, прежде чем направиться в сторону Мордовии. Синоптики предполагают, что этот циклон остановится на границе Тулы и Рязани, изменив направление на запад, где охватит Воронежскую и Липецкую области, передает "Мир 24".

Уточнения

Мордо́вия (мокш. и эрз. Мордовиясь), или Респу́блика Мордо́вия (мокш. Мордовия Республиксь, эрз. Мордовия Республикась), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Волго-Вятского экономического района.





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