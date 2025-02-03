Синоптик рассказал, какой будет погода в первую неделю февраля

В период с 3 по 9 февраля в южной части Центрального федерального округа ожидаются снегопады, а температура воздуха слегка понизится. Тем не менее, ее значения останутся выше обычных для этого времени года, рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
По его информации, на протяжении всей недели будет наблюдаться заметный рост атмосферного давления. За период с понедельника по пятницу оно увеличится почти на 20 миллиметров ртутного столба, что является значительным показателем. В конце недели некоторые метеорологи предсказывают рекордные значения давления. В пятницу оно поднимется до уровней 765-770 миллиметров ртутного столба, что встречается довольно редко.
Шувалов отметил, что снегопады на этой неделе вызовет циклон, который движется с южной части европейской территории. Он затронет Ростовскую и Волгоградскую области, прежде чем направиться в сторону Мордовии. Синоптики предполагают, что этот циклон остановится на границе Тулы и Рязани, изменив направление на запад, где охватит Воронежскую и Липецкую области, передает "Мир 24".
Мордо́вия (мокш. и эрз. Мордовиясь), или Респу́блика Мордо́вия (мокш. Мордовия Республиксь, эрз. Мордовия Республикась), — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Приволжский федеральный округ, является частью Волго-Вятского экономического района.
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