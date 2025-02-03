Россиян ждет одна шестидневная рабочая неделя в 2025 году

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

В этом году россиянам предстоит трудиться шесть дней подряд лишь один раз — с 27 октября по 1 ноября. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина сообщила, что выходной, который должен был быть в субботу, перенесен на понедельник, 3 ноября.

Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина в офисе

По словам Саниной, в 2025 году россияне также ощутят лишь одну шестидневную рабочую неделю, которая пройдет с 27 октября по 1 ноября, при этом 1 ноября будет сокращенным рабочим днем.

В соответствии с правительственным постановлением о праздничных и выходных днях в 2025 году, выходной с 1 ноября, который попадает на субботу, перенесли на следующий понедельник. Таким образом, празднование Дня народного единства будет длиться с 2 по 4 ноября, как сообщает РИА Новости.

Уточнения

День наро́дного еди́нства — российский государственный праздник, отмечаемый 4 ноября, начиная с 2005 года. В этот день установлен день воинской славы России. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2004 № 201-ФЗ, 4 ноября является выходным днём. Значение праздника — единство всего российского общества.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.