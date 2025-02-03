В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации

Прогнозируется, что летом 2025 года в России численность саранчи увеличится на территориях почти 20 регионов, и, если станет необходимо, борьба с насекомыми будет проводиться с применением авиации. Об этом сообщили представители пресс-службы ФГБУ "Россельхозцентр".
В своем предыдущем отчете это учреждение отметило, что при благоприятных погодных условиях популяция саранчи может значительно возрасти в зонах, где они ежегодно массово проявляются. Особенно под угрозой находятся 17 регионов, среди которых Калмыкия, Крым, Чечня, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, а также Алтайский край и несколько областей: Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Новосибирская, передает РИА Новости.
На случай возникновения чрезвычайной ситуации в 2025 году предусмотрен запас инсектицида "Имидор" весом 8,3 тонны, что позволяет обработать площадь до 110 тысяч гектаров. Об этом также сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства России, добавив, что в настоящее время проводятся всевозможные обследования для оценки ситуации.
Саранча́ акриды — несколько видов насекомых семейства настоящие саранчовые (Acrididae), способных образовывать крупные стаи (численностью до сотен миллионов особей), мигрирующие на значительные расстояния.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.