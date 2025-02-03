Выход есть: как справиться с депрессией в конце зимы

В последний месяц зимы человеческий организм истощен. Ментальные и физические силы могут быть на исходе из-за суровых погодных условий и отсутствия солнца. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала, как экологично выйти из предвесеннего уныния и хандры. Об этом пишет издание "ФедералПресс".

Эксперт рекомендует не подгонять себя, если нахлынула грусть. Не стоит пытаться побыстрее пережить этот момент, поскольку грустное настроение — нормальное явление. Особое внимание психолог уделяет деструктивным способам улучшить настроение: сладкое, спиртное и т. п. Не стоит их использовать, чтобы не навредить себе. Важно дать себе время погрустить и подумать о жизни.

Если же унылое состояние длится долго и нет мотивации выполнять даже рутинные задачи, то стоит обратиться к психологу. Не исключено, что речь идет о депрессии. А это уже диагноз.

"Самый простой и всем доступный способ — сделать большую уборку. Только не пытайтесь сделать это за один день", — советует психолог.

Она отметила, что накануне весны обновление своего пространства благотворно влияет на психику. Кроме того, можно разбавить свои дни походами в театр, музей или начать новое хобби. Необходимо наполнить жизнь радостными событиями и делами, которые позволят пересмотреть реальность.

Уточнения

Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.