В России резко подорожали противозачаточные таблетки

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Средства пероральной контрацепции за 2024 год выросли в цене на 14,6%. Теперь одну упаковку противозачаточных таблеток можно купить в среднем за 1539 рублей. Об этом пишет "Общественная служба новостей" с ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

Отмечается, что в 2023 году подобные контрацептивы стоили около 1357 рублей. Аналитики заметили, что спрос на продукцию снизился. Это связывают с подорожанием препаратов.

По информации компании "Ютека", производители тоже стали продавать товар по более высоким цена. Повышение составило 9%. Причина — инфляция, повышение стоимости сырья и рост затрат на логистику.

Напомним, принимать противозачаточные таблетки можно только после консультации со специалистом. Необходима сдача анализов и подбор терапии.