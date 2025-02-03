В России резко подорожали противозачаточные таблетки

Средства пероральной контрацепции за 2024 год выросли в цене на 14,6%. Теперь одну упаковку противозачаточных таблеток можно купить в среднем за 1539 рублей. Об этом пишет "Общественная служба новостей" с ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.
Отмечается, что в 2023 году подобные контрацептивы стоили около 1357 рублей. Аналитики заметили, что спрос на продукцию снизился. Это связывают с подорожанием препаратов.
По информации компании "Ютека", производители тоже стали продавать товар по более высоким цена. Повышение составило 9%. Причина — инфляция, повышение стоимости сырья и рост затрат на логистику.
Напомним, принимать противозачаточные таблетки можно только после консультации со специалистом. Необходима сдача анализов и подбор терапии.
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