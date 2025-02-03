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Производители масла и яиц освобождены от допвыплат ритейлерам

1:09
Общество

Правительство России решило включить в перечень социально значимых продовольственных товаров яйца и сливочное масло. Кабмин продолжает принимать меры для стабилизации цен. Теперь производители не должны выплачивать дополнительные взносы представителям сетей, которые берут товар на реализацию. Освободившиеся средства пойдут на другие нужны производства. Информация появилась на официальном сайте кабмина.

Это нововведение может привести к снижению цен для конечных потребителей. Напомним, согласно закону о торговле ритейлеры получают дополнительные бонусы за покупку товара в определенном количестве у поставщика.

Предполагается, что данная мера положительно повлияет на цены и позволит производителям заняться модернизацией производства.

За 2024 год масло подорожало на 33,2%. В России принимают меры, чтобы предотвратить скачки цен. На поддержку предприятий государство намерено выделить 42 млрд рублей.

Уточнения

Ро́зничная торговля ро́зница, рете́йл или рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.
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