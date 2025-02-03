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Нашествие саранчи на Россию может принести ужасающие последствия

0:56
Общество

Теплая зима стала серьезным поводом для беспокойства среди аграриев. Более 20 регионов России могут остаться без нового урожая из-за нашествия саранчи. Вредитель может все уничтожить. Об этом сообщают Известия с ссылкой на доклад Россельхозцентра.

Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле
Фото: unsplash.com by meriç tuna, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Трактор собирает урожай пшеницы на сельскохозяйственном поле

Последнее совещание в Минсельхозе было посвящено этой теме. Решено создать специальные отряды, которые займутся обработкой земли. В этом году работы прибавилось на 100 тыс. га. В наибольшей опасности находятся регионы, которые граничат с Казахстаном.

Отмечается, что теплые зимы являются идеальным условием для распространения саранчи. Ученые бьют тревогу, поскольку частота нашествий вредителя будет возрастать из-за глобального потепления. Мировая продовольственная безопасность находится под угрозой.

Уточнения

Саранча́ акриды — несколько видов насекомых семейства настоящие саранчовые (Acrididae), способных образовывать крупные стаи (численностью до сотен миллионов особей), мигрирующие на значительные расстояния.

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