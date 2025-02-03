Депутатов могут обязать чаще устраивать встречи с населением

1:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель ЦИК Элла Памфилова получили обращение от главы Института исследования проблем современной политики Антона Орлова. Он призвал создать условия для сближения депутатов и избирателей, чтобы укрепить связь власти и населения.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ госдума рф

Предлагается закрепить соответствующую инициативу на законодательном уровне. По мнению Орлова, народным избранникам стоит встречаться с избирателями. Он считает, что депутаты, губернаторы, мэры и главы муниципальных образований не должны забывать про людей.

Россияне должны быть лучше осведомлены о работе органов власти, что обеспечит стороны прочной связью. Это можно осуществить посредством личных встреч, мероприятий и выступлений в СМИ.

Орлов отметил, что периодичность выступлений может варьироваться в зависимости от должности и региона. Эксперт убежден, что подобная практика повысит доверие общества к власти и вовлеченность в происходящее в стране.

Уточнения

Законода́тельство — система нормативных правовых актов, действующих на определённой территории (как правило, на территории государства).



