Стоимость кофе достигла рекордных показателей за последние 47 лет

1:12 Your browser does not support the audio element. Общество

В ушедшем 2024 году кофеманам пришлось тратиться на любимый напиток чуть ли не вдвое больше. Российская компания «МилФудс», которая специализируется на обжарке кофе, подсчитала на сколько выросли цены на разные сорта. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Так, арабика подорожала на 80%, а робуста – больше, чем на 100%. Больше всего в цене вырос зелёный кофе. Эти показатели названы рекордными за последние 47 лет.

По словам экспертов, цены на кофе растут из-за множества факторов. К ним можно отнести: инфляцию, законодательные изменения и наличие запасов на складах. Есть опасения, что в 2025 году будет низкий урожай арабики. Это усугубит ситуацию.

Отмечается, что рынок пытается адаптироваться к реалиям. Появляются новые способы употребления кофе, которые снижают расход сырья. Кроме того, есть и другие бодрящие напитки, которые могут заменить кофе. Например, пуэр, цикорий или зеленый чай.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

