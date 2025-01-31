Предварительные данные Росстата: численность населения на начало года

По состоянию на начало 2025 г. количество граждан РФ составило 146 миллионов 28 тысяч 325 человек, что следует из предварительной оценки Росстата, население страны уменьшилось на 0,08% по сравнению с началом 2024 г.
Исходя из статистических данных, рост численности в 2025 отмечен в 20 субъектах Федерации, среди которых Москва, Санкт-Петербург и Республика Ингушетия. Рост численности отмечен в четырех федеральных округах: Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском.
На 1 января 2024, когда количество граждан, проживающих на территории страны, составляло 146 миллионов и 150,8 тысячи человек, к 2025 произошло увеличение на около 12,5 тыс. чел.
Важно учесть, что данные Росстата не включают сведения по ДНР и ЛНР, а также по Запорожской и Херсонской областям.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
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