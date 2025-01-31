Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти популярные устройства не сожгут жир, а вот что вам действительно поможет
Как помыть кошку, не причинив ей психологической травмы? Подробное руководство
В России начнут штрафовать за громкие машины: вот как будут ловить нарушителей
Ozon и Wildberries увеличили сроки хранения средств продавцов
Плохое самочувствие во время магнитных бурь может быть связано с самовнушением
Как круиз-контроль может сделать ваши поездки дешевле — раскрываем хитрости
Разнообразьте кардио! Эти занятия заменят вам час бега
Виноградная дисциплина: почему без обрезки лоза перестаёт давать урожай
Зонирование с изюминкой: 10 стильных перегородок для интерьера

Предварительные данные Росстата: численность населения на начало года

Численность населения России сократилась на 0,08% за 2024 год
1:13
Общество

По состоянию на начало 2025 г. количество граждан РФ составило 146 миллионов 28 тысяч 325 человек, что следует из предварительной оценки Росстата, население страны уменьшилось на 0,08% по сравнению с началом 2024 г.

Люди идут по улице
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Люди идут по улице

Исходя из статистических данных, рост численности в 2025 отмечен в 20 субъектах Федерации, среди которых Москва, Санкт-Петербург и Республика Ингушетия. Рост численности отмечен в четырех федеральных округах: Северо-Кавказском, Северо-Западном, Центральном и Уральском.

На 1 января 2024, когда количество граждан, проживающих на территории страны, составляло 146 миллионов и 150,8 тысячи человек, к 2025 произошло увеличение на около 12,5 тыс. чел.

Важно учесть, что данные Росстата не включают сведения по ДНР и ЛНР, а также по Запорожской и Херсонской областям.

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Еда и рецепты
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли Аудио 
11 стран делают шаг к дедолларизации
Экономика и бизнес
11 стран делают шаг к дедолларизации Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Последние материалы
Численность населения России сократилась на 0,08% за 2024 год
Ozon и Wildberries увеличили сроки хранения средств продавцов
Плохое самочувствие во время магнитных бурь может быть связано с самовнушением
Как круиз-контроль может сделать ваши поездки дешевле — раскрываем хитрости
Разнообразьте кардио! Эти занятия заменят вам час бега
Виноградная дисциплина: почему без обрезки лоза перестаёт давать урожай
Зонирование с изюминкой: 10 стильных перегородок для интерьера
Тело фигуристки Евгении Шишковой нашли среди погибших пассажиров разбившегося самолёта
Лапша быстрого приготовления: быстрый перекус или медленная опасность
Банановое дерево в вашем саду: этот фрукт можно собрать даже в средней полосе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.