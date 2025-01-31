Открытие Менделеева, которое перевернуло алкогольную индустрию

1:14 Your browser does not support the audio element. Общество

Ровно 100 лет назад, 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защищал свою диссертацию на тему "О соединении спирта с водою". Целью его исследования не было изобретение водки, однако именно тогда было положено начало в производстве этого напитка. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья".

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мужчина и женщина готовят еду

Менделеев в своей научной работе вывел оптимальные пропорции соединения спирта и воды. Он тщательно изучил химические свойства и процессы, сопровождающие сочетание этих веществ.

Именно эти знания и стали основной в создании технологии производства водки. При этом запатентовали напиток только спустя почти 30 лет. Он получил название "Московская особенная". Ни для кого не секрет, что русская водка пользуется большой популярностью во всем мире. Она считается таким же ярким атрибутом, как матрёшка или самовар.

Не стоит забывать, чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью. Отмечая День русской водки, важно соблюдать меру, чтобы праздник прошёл без негативных последствий.

Уточнения

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев ( 27 января [8 февраля] 1834, Тобольск — 20 января [2 февраля] 1907, Санкт-Петербург) — русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель.





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