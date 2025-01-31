Скрывается ли Чубайс? Последние новости о жизни экс-чиновника

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Анатолий Чубайс, известный российский экономист и политик, сыгравший ключевую роль в приватизации 1990-х годов, покинул Россию в 2022 году. С тех пор его жизнь за границей окутана множеством слухов и домыслов.

Фото: commons.wikimedia.org by Fotofelix59, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фото Игорь Катаев 3-2

Переезд и состояние здоровья

В марте 2022 года Чубайс уехал из России, официально покинув пост специального представителя президента по связям с международными организациями.

Вскоре после этого появились сообщения о его госпитализации в одной из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре — редким заболеванием, поражающим периферическую нервную систему. По данным источников, его состояние оценивалось как стабильное, и он проходил курс лечения.

Места пребывания и образ жизни

После выписки из больницы Чубайса видели в разных странах Европы. В частности, его замечали в Италии, где он, по сообщениям, арендовал виллу на Сардинии. Также были сведения о его пребывании в Израиле и Швейцарии. Несмотря на перемены в географии, Чубайс, по словам знакомых, ведет замкнутый образ жизни, избегая публичности и редко появляясь на мероприятиях.

Финансовое положение

Согласно открытым данным, Анатолий Чубайс обладает значительными финансовыми ресурсами, накопленными за годы работы в различных государственных и частных структурах. Это позволяет ему поддерживать высокий уровень жизни за рубежом, включая аренду недвижимости и медицинское обслуживание.

Семейные обстоятельства

Жена Чубайса, Авдотья Смирнова, российская режиссер и сценарист, по некоторым данным, периодически навещает мужа за границей, но продолжает работать в России. Официальных заявлений от нее или других членов семьи относительно переезда или планов на будущее не поступало.

Планы на будущее

На данный момент нет точной информации о намерениях Чубайса возвращаться в Россию или продолжать жить за рубежом. Его ближайшее окружение воздерживается от комментариев, а сам он не дает интервью и не делает публичных заявлений, сообщает URA. RU.

Таким образом, после отъезда из России Анатолий Чубайс ведет непубличную жизнь, сосредоточившись на здоровье и личных делах. Его дальнейшие планы остаются неизвестными, что порождает множество слухов и предположений.

Уточнения

Анато́лий Бори́сович Чуба́йс (род. 16 июня 1955, Борисов, Минская область, Белорусская ССР, СССР) — советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист, кандидат экономических наук.



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