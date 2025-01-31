Жена погибшего в авиакатастрофе в США русского фигуриста Кирсанова призналась, что потеряла все

Жена погибшего в США российского спортсмена Наталья Гудина хочет вернуть тело мужа на родину. Она заявила, что потеряла всё. Об этом сообщает ABC News. Трагедия случилась 29 января. Над Вашингтоном произошло столкновение пассажирского авиалайнера с военным бортом. Российский фигурист Александр Кирсанов находился на этом рейсе. Вместе с ним летели и другие спортсмены. Среди них были уроженцы России.
"Я потеряла всё: мужа, своих учеников, друзей", — поделилась Гудина.
Теперь её главная задача — доставить тело супруга домой. До смены спортивного гражданства Кирсанов представлял Россию в составе национальной сборной.
Ранее стало известно, что авиакатастрофа унесла жизни 67 человек.
В данной статье представлен список людей, соответствующих критериям значимости, которые умерли в 2025 году.
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