Депутаты хотят защитить детей от насмешек над их именами

Родители дали странное имя — теперь ребёнок страдает. Решение уже предложено

1:51 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуме предложили внести изменения, которые позволят детям самостоятельно изменять персональные данные, если это необходимо для защиты их психологического здоровья. Об этом пишет Царьград.

Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ госдума рф

Такая законодательная инициатива направлена на снижение уровня травли среди детей и подростков. Представитель политической партии "Новые люди" Владислав Даванков отметил, что всё чаще родители дают своим детям необычные имена. Это могут быть слова, не связанные с традиционными именами, например, "Сахарок" или "Китёнок", а также имена героев из фильмов, игр или сериалов, таких как "Инвокер" или "Европа". Но экзотические выборы зачастую приводят к насмешкам со стороны ровесников, из-за чего дети испытывают сильный стресс, а иногда даже отказываются ходить на занятия. В настоящее время эта тема обсуждаема.

По данным за 2023 год, более 7 тысяч детей были зарегистрированы с нестандартными именами. Родители, стремясь привлечь внимание в социальных сетях, не думают о последствиях такого выбора для ребёнка.

Для решения этой проблемы было предложено внести изменения в законодательство и предоставить право несовершеннолетним менять имя, если это связано с психологическим дискомфортом или постоянной травлей. Такое право позволит детям, столкнувшимся с насмешками, избавиться от напряжения и начать новую главу своей жизни. Инициативу планируется включить в комплекс мер, которые направлены на обеспечение благополучия детей.

Однако законодатели рассчитывают на то, что взрослые начнут более осознанно выбирать имя, понимая, что оно может существенно сказаться на судьбе ребёнка.

Уточнения

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