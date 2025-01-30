Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как быстро убрать вздутие живота: простые методы, которые работают
Глобальное потепление ускоряется — океаны не успевают остыть
Приучение к лотку: что делать, если собака не понимает
Мужчины тоже боятся облысения: 5 методов борьбы с потерей волос
Не пропусти: цветочные свитеры — секрет стильного образа этой зимы
Экзотические имена и травля: как хотят защитить детей?
Убийство в прямом эфире: в Швеции застрелили организатора акций с сожжением Корана
Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку: ее слушать можно только под наркозом или в запое
Вырастает горькая морковь? Узнайте, как с этим боролись наши бабушки

Депутаты хотят защитить детей от насмешек над их именами

Родители дали странное имя — теперь ребёнок страдает. Решение уже предложено
1:51
Общество

В Госдуме предложили внести изменения, которые позволят детям самостоятельно изменять персональные данные, если это необходимо для защиты их психологического здоровья. Об этом пишет Царьград.

госдума рф
Фото: flickr.com by Jorge Láscar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
госдума рф

Такая законодательная инициатива направлена на снижение уровня травли среди детей и подростков. Представитель политической партии "Новые люди" Владислав Даванков отметил, что всё чаще родители дают своим детям необычные имена. Это могут быть слова, не связанные с традиционными именами, например, "Сахарок" или "Китёнок", а также имена героев из фильмов, игр или сериалов, таких как "Инвокер" или "Европа". Но экзотические выборы зачастую приводят к насмешкам со стороны ровесников, из-за чего дети испытывают сильный стресс, а иногда даже отказываются ходить на занятия. В настоящее время эта тема обсуждаема.

По данным за 2023 год, более 7 тысяч детей были зарегистрированы с нестандартными именами. Родители, стремясь привлечь внимание в социальных сетях, не думают о последствиях такого выбора для ребёнка.

Для решения этой проблемы было предложено внести изменения в законодательство и предоставить право несовершеннолетним менять имя, если это связано с психологическим дискомфортом или постоянной травлей. Такое право позволит детям, столкнувшимся с насмешками, избавиться от напряжения и начать новую главу своей жизни. Инициативу планируется включить в комплекс мер, которые направлены на обеспечение благополучия детей.

Однако законодатели рассчитывают на то, что взрослые начнут более осознанно выбирать имя, понимая, что оно может существенно сказаться на судьбе ребёнка.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Сейчас читают
Добыча нефти в Азербайджане идет на спад. А вместе с ней — и экспорт
Экономика и бизнес
Добыча нефти в Азербайджане идет на спад. А вместе с ней — и экспорт Аудио 
Огурцы вёдрами через 40 дней: этот сорт удивит даже соседей
Садоводство, цветоводство
Огурцы вёдрами через 40 дней: этот сорт удивит даже соседей Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Кошачья любовь: как понять по поведению, что питомец вас любит
Последние материалы
Родители дали странное имя — теперь ребёнок страдает. Решение уже предложено
Филипп Киркоров поздравил певца Дмитрия Маликова с юбилеем
7 забытых памятников истории в Омской области
Как похудеть и не навредить себе: правила для разных типов тела
Авиакатастрофа в небе над Вашингтоном: на борту находились российские чемпионы мира
Самые опасные места планеты: где не стоит отдыхать?
Чайник, стиралка и телевизор: что ещё не выдержит удлинитель?
Как приготовить вкусные домашние пельмени без утомительной лепки
Тренд 2025 года: советы визажиста, как сделать морозный макияж
Китайская классика на вашем столе: утка по-пекински в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.