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Мединский: история — это не чёрное и белое, а повод для дискуссии

Общество

Владимир Мединский, помощник президента России, высказал мнение, что школьное воспитание не должно превращать детей в "оловянных солдатиков". Он прокомментировал новый учебник по истории, созданный с его участием, и подчеркнул, что современному обществу не нужны беспрекословные исполнители, подобные персонажам из произведений "Урфин Джюс и его деревянные солдаты", под авторством Александра Волкова.

Владимир Мединский
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Мединский

Мединский объяснил, что важнейшая задача нового учебного пособия — способствовать обсуждению различных тем, а не навязывать готовые ответы.

Он считает, что учебник должен стать основой для диалога в классе и помогать развивать у школьников критическое мышление. По мнению политика, крайне важно, чтобы ученики могли рассматривать события с разных точек зрения, осмысливая даже недавнюю историю России в её многообразии. Он отметил, что истина редко бывает однозначной и не укладывается в простое деление на чёрное и белое.

Уточнения

Истори́ческая нау́ка — наука, научная (академическая) дисциплина, предметом изучения которой является человеческое прошлое; историческая наука использует исторические источники, включая различные нарративы, письменные документы, устные сообщения, материальные артефакты, лингвистические данные, а также экологические маркеры, для описания и исследования человеческого прошлого и причинно-следственных связей исторических событий и фактов, конкретные проявления и закономерности исторического процесса, развитие социума и любую человеческую деятельность.
 

Уче́бник — книга, содержащая систематическое изложение знаний в определённой области и используемая как в системе образования, на различных её уровнях, так и для самостоятельного обучения; вид учебной литературы.
 

Владимир Ростиславович Меди́нский (род. 18 июля 1970, Смела, Черкасская область) — российский государственный и политический деятель.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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