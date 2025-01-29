Гидрометцентр: Температура в Москве превысит норму на 10-11 градусов

На значительной территории Европейской России, включая московский регион, в ближайшие дни прогнозируется аномально высокая температура для этого времени года, сообщают в Гидрометцентре России.

Фото: panoramio.com by Дмитрий Мозжухин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Яблоневый сад зимой

Среднесуточные показатели температуры в центральных областях превысят норму на 10-11 градусов. Такую погоду зачастую называют "европейской" или "земляничной" зимой. Вместо типичных морозов в разгар зимнего сезона россияне могут наблюдать рекорды по максимальным дневным температурам. Ночные часы тоже будут достаточно теплыми.

В то же время, как отметил директор прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, снег может вернуться в столицу во второй половине февраля. По предварительным данным, он останется до начала марта, передает "Вечерняя Москва".

Синоптик Евгений Тишковец ранее указывал на возможность установления двойного рекорда температур в Москве в четверг, 30 января. Ожидается, что в дневные часы столбик термометра поднимется до 4-9 градусов выше нуля, что на 15 градусов превышает обычные климатические нормы.

Уточнения

Москва́ — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.



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