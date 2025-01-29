Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию

В 2025 году учащиеся из новых регионов России снова смогут по своему желанию проходить Единый государственный экзамен, об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тестирование в школе

В учебном году 2023/24 органы образования ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в сотрудничестве с Рособрнадзором самостоятельно выбирали, как будет проходить итоговая аттестация: в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) или промежуточной аттестации. Они также определяли необходимость учета результатов итогового сочинения для одиннадцатиклассников и итогового собеседования по русскому языку для девятиклассников как условий допуска к государственной итоговой аттестации, передает РИА Новости.

В настоящий момент идет сбор заявок на участие в ГИА-2025. Предположительно, в ДНР на ЕГЭ в 2025 году зарегистрируются 943 человека из 9 754 выпускников, в ЛНР – 1 604 человека из 6 209 выпускников, в Запорожской области – 516 человек из 2 775 выпускников, а в Херсонской области – 68 человек из 1 318 выпускников.

Уточнения

Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.