Врач назвала главную опасность аномально теплой зимы

Человеческий организм на протяжении многих лет привыкает к определённым сезонным циклам, и любое их нарушение, такое как, например, необычно тёплая зима, может негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказала Екатерина Демьяновская, врач и эксперт лаборатории "Гемотест".

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Ранее Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, отмечал, что январь в Москве может стать рекордно тёплым за всю историю метеонаблюдений, превзойдя результат 2020 года, когда средняя температура за месяц составила ноль градусов.

При частых колебаниях температуры или в условиях аномальной погоды организм вынужден активизировать свои ресурсы, что приводит к дополнительной нагрузке. Этот процесс нередко сопровождается повышенной утомляемостью и обострением хронических заболеваний, как указала Демьяновская.

Кроме того, существует риск снижения иммунитета, ухудшения состояния при хронических недугах, возникновения психологических проблем и увеличения числа заболеваний органов дыхания, передает РИА Новости.

Уточнения

Невроло́гия — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии. Занимается вопросами возникновения заболеваний центральной и периферической частей нервной системы, а также изучает механизмы их развития, симптоматику и возможные способы диагностики, лечения и профилактики.





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