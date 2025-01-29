Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Школьники из новых регионов снова смогут сдавать ЕГЭ по желанию
В Театре на Трубной покажут спектакль, погружающий в мир любви и верности
Опасные баклажаны: как избежать отравления соланином
Владимир Зеленский теперь во всех бедах Украины винит Джо Байдена
Пилинг при розацеа: деликатный уход без вреда
Породы собак, которые стали символами опасности: что скрывается за мифами
Осознанная мода: почему минимальное потребление становится новым стандартом
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Как разместить зимнюю одежду в крохотной прихожей: лайфхаки для экономии места

Врач назвала главную опасность аномально теплой зимы

Общество

Человеческий организм на протяжении многих лет привыкает к определённым сезонным циклам, и любое их нарушение, такое как, например, необычно тёплая зима, может негативно сказаться на здоровье. Об этом рассказала Екатерина Демьяновская, врач и эксперт лаборатории "Гемотест".

врач
Фото: ru.freepik.com is licensed under ru.freepik.com by freepik
врач

Ранее Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, отмечал, что январь в Москве может стать рекордно тёплым за всю историю метеонаблюдений, превзойдя результат 2020 года, когда средняя температура за месяц составила ноль градусов.

При частых колебаниях температуры или в условиях аномальной погоды организм вынужден активизировать свои ресурсы, что приводит к дополнительной нагрузке. Этот процесс нередко сопровождается повышенной утомляемостью и обострением хронических заболеваний, как указала Демьяновская.

Кроме того, существует риск снижения иммунитета, ухудшения состояния при хронических недугах, возникновения психологических проблем и увеличения числа заболеваний органов дыхания, передает РИА Новости.

Уточнения

Невроло́гия — группа медико-биологических научных дисциплин, которая изучает нервную систему как в норме, так и в патологии. Занимается вопросами возникновения заболеваний центральной и периферической частей нервной системы, а также изучает механизмы их развития, симптоматику и возможные способы диагностики, лечения и профилактики.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Владельцы гостиниц на Чёрном море массово продают бизнес
Туризм
Владельцы гостиниц на Чёрном море массово продают бизнес Аудио 
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда
Вредители и болезни
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год
Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров Голуби в руках человека: шпионы, почтальоны и фотографы Сергей Лебедев
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Последние материалы
Театр МОСТ вновь откроет Книгу судеб
Врач назвала главную опасность аномально теплой зимы
Михаил Шац* показал новорождённую внучку от дочери Софии
Подогрев сидений: в чём заключается опасность для женского здоровья?
Эти гигантские звезды создавали воду спустя миллионы лет после Большого взрыва
Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок
Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского
В Тюменской области умерла самая возрастная невеста России
Голуби в руках человека: шпионы, почтальоны и фотографы
Развитие коридора Север — Юг может споткнуться на дороге через Баку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.