В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном

1:10 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Государственной Думы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев обратился в Министерство внутренних дел с инициативой разрешить россиянам сдавать экзамены на права в экстернатной форме после прохождения 30 часов занятий с инструктором. Также он предлагает возможность сдачи теоретического экзамена без обязательного посещения автошколы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Руки на руле

В обращении отмечается, что самостоятельная подготовка к экзаменам поможет гражданам существенно сэкономить средства, так как средняя стоимость обучения в автошколах в России составляет около 25 000 рублей, а в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, затраты могут достигать 50 000 рублей, передает РИА Новости.

По утверждению Ткачева, реализация данной инициативы не повредит качеству выдаваемых водительских удостоверений, поскольку те, кто выберет самостоятельную подготовку, всё равно будут проходить такие же экзамены, как и ученики автошкол. Кроме того, возможность неправомерного получения водительского удостоверения в этом случае будет значительно уменьшена, как указано в обращении.

Уточнения

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