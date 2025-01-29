Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бойцы ВС России рассказали о первом бое за Суджу: это был настоящий ад
Ошибка, которая может стоить урожая: горячая вода не всегда полезна
Как рост ипотечных ставок влияет на рынок аренды
Ивлеева посмеялась над новой причёской Иды Галич: спасибо, что без челки
Задержан глава «Фонбета» Сергей Анохин. В чём его подозревают?
Citroen C5 Aircross: премиальный кроссовер по доступной цене
Советы по экономии на перелётах: даты, маршруты и бронирование
Махачкалинский футбольный клуб объявил о возвращении в большой спорт
Зависит ли скорость старения от группы крови

В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном

1:10
Общество

Депутат Государственной Думы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев обратился в Министерство внутренних дел с инициативой разрешить россиянам сдавать экзамены на права в экстернатной форме после прохождения 30 часов занятий с инструктором. Также он предлагает возможность сдачи теоретического экзамена без обязательного посещения автошколы. 

Руки на руле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки на руле

В обращении отмечается, что самостоятельная подготовка к экзаменам поможет гражданам существенно сэкономить средства, так как средняя стоимость обучения в автошколах в России составляет около 25 000 рублей, а в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, затраты могут достигать 50 000 рублей, передает РИА Новости.

По утверждению Ткачева, реализация данной инициативы не повредит качеству выдаваемых водительских удостоверений, поскольку те, кто выберет самостоятельную подготовку, всё равно будут проходить такие же экзамены, как и ученики автошкол. Кроме того, возможность неправомерного получения водительского удостоверения в этом случае будет значительно уменьшена, как указано в обращении.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Германии нашли способ беспроблемного импорта российского СПГ
Экономика и бизнес
В Германии нашли способ беспроблемного импорта российского СПГ Аудио 
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Красота и стиль
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Европе выгодна победа России в прокси-войне с США Любовь Степушова Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Олег Володин Сводка с фронта: Путин рассказал, когда закончится СВО, Украина атаковала Смоленскую АЭС Дмитрий Плотников
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Последние материалы
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном
Завести вторую собаку: плюсы, минусы и главные правила для комфортной жизни
Какие страны лидируют в добыче золота
Спорт и вредные привычки: возможно ли их совместить
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты
Россияне стали больше интересоваться яхтенным туризмом
Пингвины в Африке напугали Клаву Коку: я чуть не осталась без носа
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Лучший способ добавить объем волосам – без химии и наращивания: стрижка слои Маркизы
Европе выгодна победа России в прокси-войне с США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.