Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зависит ли скорость старения от группы крови
Красная планета: новый дом человечества или иллюзия спасения
Первый урожай соберете уже в июне: ранние сорта томатов
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном
Почему кружится голова: причины и диагностика
Завести вторую собаку: плюсы, минусы и главные правила для комфортной жизни
Какие страны лидируют в добыче золота
Спорт и вредные привычки: возможно ли их совместить
Россияне стали больше интересоваться яхтенным туризмом

В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты

0:34
Общество

В Росавиации сообщили, что ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Мурманск отменены.

Полет самолета
Фото: www.flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Полет самолета

В заявлении говорится, что временные меры были введены для повышения безопасности гражданских самолетов. На время действия ограничений в аэропорту Мурманска один из рейсов был перенаправлен на запасной аэродром.

Отмечается, что экипажи, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предприняли все необходимые шаги для гарантирования безопасности авиаперелетов, передает РИА Новости.

Уточнения

Му́рманск — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области. Население — 266 681 чел. (2024).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате
Экономика и бизнес
Ошибка, которую допускают миллионы людей после снятия наличных в банкомате Аудио 
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда
Вредители и болезни
Эти три простых ингредиента отпугнут муравьёв от вашего огорода навсегда Аудио 
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Красота и стиль
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Европе выгодна победа России в прокси-войне с США Любовь Степушова Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Олег Володин Сводка с фронта: Путин рассказал, когда закончится СВО, Украина атаковала Смоленскую АЭС Дмитрий Плотников
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Антуриум: где держать растение в домашних условиях, как за ним ухаживать и зачем дарить
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Последние материалы
В Госдуме предложили разрешить сдавать на права экстерном
Завести вторую собаку: плюсы, минусы и главные правила для комфортной жизни
Какие страны лидируют в добыче золота
Спорт и вредные привычки: возможно ли их совместить
В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты
Россияне стали больше интересоваться яхтенным туризмом
Пингвины в Африке напугали Клаву Коку: я чуть не осталась без носа
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Лучший способ добавить объем волосам – без химии и наращивания: стрижка слои Маркизы
Европе выгодна победа России в прокси-войне с США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.