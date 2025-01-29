В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты

В Росавиации сообщили, что ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Мурманск отменены.
В заявлении говорится, что временные меры были введены для повышения безопасности гражданских самолетов. На время действия ограничений в аэропорту Мурманска один из рейсов был перенаправлен на запасной аэродром.
Отмечается, что экипажи, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предприняли все необходимые шаги для гарантирования безопасности авиаперелетов, передает РИА Новости.
Му́рманск — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области. Население — 266 681 чел. (2024).
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