В аэропорту Мурманска сняли ограничения на полеты

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

В Росавиации сообщили, что ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Мурманск отменены.

Фото: www.flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Полет самолета

В заявлении говорится, что временные меры были введены для повышения безопасности гражданских самолетов. На время действия ограничений в аэропорту Мурманска один из рейсов был перенаправлен на запасной аэродром.

Отмечается, что экипажи, авиадиспетчеры и аэропортовые службы предприняли все необходимые шаги для гарантирования безопасности авиаперелетов, передает РИА Новости.

Уточнения

Му́рманск — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области. Население — 266 681 чел. (2024).



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