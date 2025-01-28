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В России хотят перестать арестовывать беременных и отцов-одиночек

1:23
Общество

Правительство решило поддержать предложение об отмене ареста для беременных женщин, обвиняемых в незначительных преступлениях. В правительстве было одобрено внесение поправок, запрещающих задержание беременных и мужчин, которые являются единственными опекунами или родителями малолетних детей.

Беременная женщина
Фото: flickr.com by Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Беременная женщина

Арест этих категорий граждан будет разрешен исключительно в ситуациях, когда они уклоняются от судебных разбирательств, скрываются от органов предварительного следствия или нарушают условия избранной меры пресечения. При этом важно отметить, что это касается лишь подозреваемых, которые могли совершить преступление средней тяжести с применением насилия или под угрозой такового.

Так, внедрение данных изменений должно привести к уменьшению числа заключенных в следственных изоляторах. Однако адвокат Артём Яблоков обращает внимание на то, что в настоящее время случаи ареста беременных женщин имеют крайне редкий характер, сообщает "Царьград".

В связи с этим представители власти сталкиваются с трудностями в определении необходимости принятия данных поправок. Окончательное решение будет принимать Государственная Дума, к которой правительство обратится с предложением о внесении ограничений в отношении беременных женщин.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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