Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед

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При передвижении по льду важно соблюдать осторожность и двигаться крайне медленно, стараясь наступать на всю поверхность обуви и избежав резких движений.

Фото: freepik.com by another69, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ гололед

Если вдруг произойдет падение, следует быстро сгруппироваться и попытаться упасть на бок, что поможет снизить вероятность получения серьезных травм. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Если на улице скользко, необходимо двигаться медленно, делая шаги так, чтобы вся подошва касалась земли, и при этом избегать резких движений, отметил источник в агентстве.

Уточнения

Гололёд — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.





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