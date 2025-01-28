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Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед

0:36
Общество

При передвижении по льду важно соблюдать осторожность и двигаться крайне медленно, стараясь наступать на всю поверхность обуви и избежав резких движений.

гололед
Фото: freepik.com by another69, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
гололед

Если вдруг произойдет падение, следует быстро сгруппироваться и попытаться упасть на бок, что поможет снизить вероятность получения серьезных травм. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Если на улице скользко, необходимо двигаться медленно, делая шаги так, чтобы вся подошва касалась земли, и при этом избегать резких движений, отметил источник в агентстве.

Уточнения

Гололёд — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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