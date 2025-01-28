Спасатели рассказали, как избежать травм при падении в гололед

При передвижении по льду важно соблюдать осторожность и двигаться крайне медленно, стараясь наступать на всю поверхность обуви и избежав резких движений.
Если вдруг произойдет падение, следует быстро сгруппироваться и попытаться упасть на бок, что поможет снизить вероятность получения серьезных травм. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Если на улице скользко, необходимо двигаться медленно, делая шаги так, чтобы вся подошва касалась земли, и при этом избегать резких движений, отметил источник в агентстве.
Гололёд — атмосферные осадки в виде слоя плотного стекловидного льда (гладкого или слегка бугристого), нарастающего на растениях, проводах, предметах, поверхности земли.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?