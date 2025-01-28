Эксперт рассказал, как защититься от мошенников в Telegram

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Одним из наиболее распространенных методов обмана пользователей в Telegram являются рассылки вирусов, маскирующихся под фотографии и изображения. Чтобы избежать этого, необходимо не загружать файлы с расширениями. apk или. exe, как сообщил Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.

Фото: unsplash.com by Gilles Lambert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мошенник

По его словам, преступники используют различные уловки для распространения вредоносного ПО в мессенджерах, прикрывая его под видом фотографий. Если вам пришло изображение, обязательно обратите внимание на его расширение, которое указано в самом конце имени файла. Если это. apk или. exe, то речь идет о программе, а не о картинке. Специалист настоятельно рекомендует избегать скачивания приложений из мессенджеров и вместо этого использовать официальные площадки, такие как магазины приложений или сайты разработчиков.

Кроме того, еще одним популярным методом обмана являются фальшивые ссылки. Даже если на первый взгляд они выглядят безопасно, хакеры могут вставлять в них адреса мошеннических сайтов, передает РИА Новости.

Также стоит насторожиться, если вам предлагают крайне щедрые условия или делают срочные и настоятельные запросы — часто это сигнализирует о намерениях злоумышленников.

Уточнения

Telegram — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми. Приложение позволяет обмениваться текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов.



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