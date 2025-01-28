В Минздраве рассказали о новой опасности электронных сигарет

1:15 Your browser does not support the audio element. Общество

Использование электронных сигарет может включать в себя также прием наркотических веществ. Однако определить, какая именно жидкость содержится внутри вейпа, возможно только через специальную экспертизу. Об этом сообщил Виктор Зыков, заместитель начальника управления по профилактике факторов риска и коммуникационным технологиям в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

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Зыков добавил, что идентифицировать жидкость в вейпе можно лишь при помощи анализа, хотя некоторые внешние проявления поведения пользователей могут дать подсказки о содержимом.

Кроме того, последние научные исследования показали, что электронные сигареты наносят такой же вред сердечно-сосудистой системе, что и традиционные сигареты. Вероятность инфаркта и инсульта в обоих случаях сопоставима. Более того, среди тех, кто использует вейпы, наблюдается даже более высокий уровень заболеваемости легкими. В частности, риск развития хронической обструктивной болезни легких возрастает на 75%, а вероятность астмы — более чем на 30%, отметил Зыков.

Уточнения

Электро́нная сигаре́та (ЭС, вейп, e-сигарета) — электронное устройство, генерирующее высокодисперсный аэрозоль, который вдыхает пользователь. Основные части устройства составляют мундштук, батарея и атомайзер, включающий нагревательный элемент, картридж или резервуар со специальной жидкостью-наполнителем.



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