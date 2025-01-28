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ГД приняла позволяющий оформлять извещение о ДТП через Госуслуги закон

1:27
Общество

Государственная Дума одобряла во втором и третьем чтениях законопроект, который позволяет оформлять электронные уведомления о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) согласно европротоколу через мобильные приложения страховых компаний, а также с применением единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

здание госдумы рф
Фото: flickr.com by MikleRav, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
здание госдумы рф

Этот закон значительно упрощает процесс составления уведомлений о ДТП без необходимости вызова сотрудников правоохранительных органов и использования бумажных форм. Ожидается, что он вступит в силу с момента официального опубликования.

На сегодняшний день уведомления о ДТП в электронном формате можно оформлять через единый портал государственных услуг. Однако новый законоклад утверждает возможность делать это и через официальные интернет-ресурсы (мобильные приложения) страховых организаций, а также через информационные системы Российского союза автостраховщиков (РСА). Использование ЕСИА также разрешается для доступа к данным ресурсам и системам. Электронное уведомление будет составлено в соответствии с формой, установленной Центральным банком России.

Процесс оформления европротокола состоит из двух основных этапов: фиксации информации о ДТП с помощью мобильного приложения и последующего оформления уведомления о происшествии, как уже отмечали представители РСА.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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