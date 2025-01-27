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Айзу поразила разница в возрасте Петросяна и Татьяны Брухуновой

0:52
Общество

Блогер Айза Долматова поражена тому, что жена Евгения Петросяна Татьяна Брухнова младше её на пять лет.

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова
Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman
Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Вечно молодая экс-супруга рэпера Гуфа удивилась, узнав возраст избранницы юмориста Евгения Петросяна.

"Узнала, что жене Петросяна 35 лет", — написала Айза в своём микроблоге.

Она отметила, что она не осуждает разницу в возрасте, так как её возлюбленному только 30 лет.

"Я просто не знала, что она младше меня аж на 5 лет. Просто она выглядит прям правда взросло", — объяснила своё удивление блогер.

Айза отметила, что думала, что 79-летний Евгений Петросян гораздо моложе.

Ранее Евгений Петросян показал, как отдыхает на Мальдивах с молодой женой.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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