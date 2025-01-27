Айзу поразила разница в возрасте Петросяна и Татьяны Брухуновой

Блогер Айза Долматова поражена тому, что жена Евгения Петросяна Татьяна Брухнова младше её на пять лет.
Вечно молодая экс-супруга рэпера Гуфа удивилась, узнав возраст избранницы юмориста Евгения Петросяна.
"Узнала, что жене Петросяна 35 лет", — написала Айза в своём микроблоге.
Она отметила, что она не осуждает разницу в возрасте, так как её возлюбленному только 30 лет.
"Я просто не знала, что она младше меня аж на 5 лет. Просто она выглядит прям правда взросло", — объяснила своё удивление блогер.
Айза отметила, что думала, что 79-летний Евгений Петросян гораздо моложе.
Ранее Евгений Петросян показал, как отдыхает на Мальдивах с молодой женой.
Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).
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